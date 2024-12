TV ‍: La Ligue 1 « ‍ne marche plus ‍», le boycott de DAZN s’élargit

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Critiqué pour ses tarifs, DAZN n’est pas non plus épargné chez les gérants de bars. Certains estiment les prix du principal diffuseur de la Ligue 1 trop élevés pour s’abonner. Et préfèrent prendre le risque de perdre des clients dans leur établissement.

DAZN a beau multiplier les réductions ces derniers mois, les critiques ne faiblissent pas. Beaucoup d’amateurs de Ligue 1 considèrent que la plateforme de streaming leur a manqué de respect en fixant des prix trop élevés à son arrivée. Le principal diffuseur du championnat français a donc du mal à redorer son image, d’autant que les commentaires négatifs ne viennent pas seulement des particuliers. Chez les gérants de bars aussi, le montant demandé par DAZN pose problème.

Le prix de DAZN pour les bars

Il faut savoir que ces établissements, eux, ne peuvent pas payer les 14,99 euros par mois proposés lors du Black Friday. Le prix mensuel s’élève plutôt à 199 euros. Alors pour le gérant du JM’s Café à Rouen, lassé de devoir changer d’abonnements en fonction du choix de diffuseurs, il est impossible de s’imposer une nouvelle charge « juste pour la Ligue 1 », alors qu’il paye déjà l’accès à Canal+. « En tant que professionnel, les abonnements aux chaînes ça revient trop cher, là avec DAZN en plus, ça ne serait pas tenable », s’est-il justifié dans des propos relayés par Actu.fr.

TV : DAZN recrute un ancien taulier de Canal+ https://t.co/FubPDU2LXJ — Foot01.com (@Foot01_com) December 5, 2024

Son choix a évidemment des conséquences sur les clients à la recherche d’un écran pour voir la Ligue 1. « J’ai dû refuser des dizaines de tables, a avoué le chef d’entreprise qui mise sur la chaîne cryptée. On compense avec du football anglais, vu qu’il y a pas mal d’Anglais qui viennent ici. » La présence de Britanniques en Normandie a d’ailleurs incité le gérant du bar Hasson Mickael à privilégier le rugby jugé plus populaire. « La Ligue 1, à part quand c’est un gros match, ça ne marche plus tellement », a remarqué le patron qui ne peut pas envisager le piratage à la mode cette saison.