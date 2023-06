Tudor et Zidane pleurent ensemble, la Juventus a tranché

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

En grande difficulté, la Juventus repartira avec Massimiliano Allegri la saison prochaine. Malgré des candidats de prestige, le club italien ne peut et ne veut pas changer d'entraineur.

Très loin de la lutte pour le titre cette saison, la Juventus Turin a perdu de sa superbe. Des résultats sportifs décevants et de nouvelles affaires extra-sportives qui ont secoué le club, puisqu’une vague de démission a eu lieu au sein de la direction pendant l’hiver quand cette dernière a été prise la main dans le sac pour des malversations financières. Résultat, le club du Piémont a été victime d’un retrait de points, et ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Un véritable chantier à reconstruire donc, avec la crainte de départs majeurs. En plus de cela, l’entraineur Massimialiano Allegri ne fait pas du tout l’unanimité, l’équipe semblant perdre son âme et son jeu pour provoquer la colère des fans lors des derniers matchs au Juventus Stadium.

Zidane y pensait, Tudor en rêvait

Mais avec son contrat en béton, le « Mister » est quasiment impossible à virer, et selon Gianluca Di Marzio, le comité directeur de la Juventus a décidé de le maintenir en place pour la saison prochaine. Cela évite un licenciement qui aurait coûté des millions d’euros, et permet de régler un premier problème en vue des saison à venir. D’un autre côté, il y a des déçus. Deux noms de prestige étaient annoncés comme des prétendants sérieux au poste. Zinedine Zidane, qui a toujours rêvé de venir aider son ancien club, et qui ne semble pas déterminé à prendre le poste d’entraineur du PSG. Mais le technicien français, après avoir attendu en vain la place en équipe de France, ne devrait donc pas rebondir en Italie, ni au Real Madrid.

Enfin, Igor Tudor a quitté avec fracas l’Olympique de Marseille la semaine passée, et il a certainement une idée derrière la tête tant il est rare - sauf à Marseille - de voir les entraîneurs démissionner en cours de contrat. Son nom était cité à la Juventus, mais il faut donc désormais l’oublier pour cet été, même si sa cote est toujours élevée en Italie, et que Naples pense à lui pour défendre son titre de champion.