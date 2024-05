Serie A ‍: La Roma et la Juventus se neutralisent

Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

35e journée de Serie A :

Stade olympique de Rome.

AS Rome - Juventus : 1 à 1.

Buts : Lukaku (15e) pour l’AS Rome ; Bremer (31e) pour la Juventus.

Avec ce nul, la Juve conforte sa place sur le podium de la Serie A, à six points du Milan AC, mais seulement deux unités devant Bologne. De son côté, la Roma est cinquième avec trois longueurs d’avance sur l’Atalanta, mais deux matchs en plus, dans la course au Top 5 et à la Ligue des Champions.