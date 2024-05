Pochettino craque et menace de planter Chelsea

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Critiqué pour ses mauvais résultats avec Chelsea, Mauricio Pochettino est régulièrement annoncé sur le départ. Sans surprise, le manager des Blues vit mal toutes ces rumeurs et a tenu à recadrer les médias anglais ce vendredi en conférence de presse.

Entraîneur n’est pas le métier le plus stable, et encore moins lorsque l’on travaille à Chelsea. Mauricio Pochettino le savait pertinemment et s’en aperçoit encore un peu plus au fil des semaines. Le manager des Blues est effectivement annoncé sur la sellette après chaque contre-performance ou presque. La presse anglaise ne cesse de rappeler le possible licenciement de l’Argentin qui ne supporte plus cette pression incessante. Ce vendredi, l’ancien coach du Paris Saint-Germain a donc recadré les médias à sa manière.

🔵 Pochettino: “It’s not only if owners or directors are happy. If we are happy, you need to ask us also”.



“It’s not first time the coaching staff decide to stop going” .



“I am not saying I am not happy but it’s always just one side and maybe we need to look at the other side”. pic.twitter.com/AMtuBf3pmx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2024

« Si on est contents, c'est parfait. Mais ce n'est pas seulement si les propriétaires ou les dirigeants sportifs sont satisfaits, a prévenu l’entraîneur de Chelsea. Si on est contents, il faut aussi nous poser la question. Parce que peut-être que mon staff et moi ne sommes pas heureux, qu'on acceptera la situation et qu'on devra se séparer. Ce ne serait pas la première fois qu'un staff technique décide de partir à la fin de la saison. Mais au final, on dit toujours l'inverse. Ce sont toujours les propriétaires ou les dirigeants sportifs. Ils peuvent l'annoncer demain. »

Pochettino prévient ses dirigeants

« Mais je peux peut-être dire "je veux partir". Ce sont deux parties qui prennent la décision, parce que Chelsea, les propriétaires ou les dirigeants sportifs ne sont pas content. Peut-être qu'on n'est pas satisfaits parce qu'on arrive ici avec un travail à faire et au final, il ne s'est pas passé ce qu'on attendait. Peut-être qu'on n'est pas contents. Je ne dis pas que je ne suis pas heureux mais ça va toujours dans un seul sens. Ce n'est pas un problème. Ce ne serait pas la fin du monde », a tempéré Mauricio Pochettino, qui semble envoyer un message à ses supérieurs.