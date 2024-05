Milan lâche 50 ME, il faut bien ça pour remplacer Giroud

Dans : Serie A.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de l’AC Milan cette saison avec 16 réalisations, Olivier Giroud va laisser un vide immense au sein du club lombard, qu’il va quitter lors du prochain mercato afin de rejoindre Los Angeles.

Milanais depuis trois ans, Olivier Giroud va cruellement manquer au club rossoneri la saison prochaine. Auteur de 16 buts et 9 passes décisives en 2023-2024, l’international français est toujours le joueur le plus décisif de l’AC Milan, du haut de ses 37 ans. Mais alors qu’il arrive en fin de contrat, l’ancien buteur de Chelsea a fait le choix de quitter l’Europe pour retrouver son ami Hugo Lloris aux Etats-Unis, à Los Angeles. Un choix de carrière respectable mais qui ne fait pas les affaires des dirigeants lombards, lesquels sont déjà à pied d’œuvre pour trouver le successeur d’Olivier Giroud à la pointe de leur attaque. A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, une piste se détache au cours des derniers jours, et celle-ci mène à Benjamin Sesko.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Giroud (@oliviergiroud)

L’international slovène de seulement 20 ans réalise une belle saison au RB Leipzig, où il a inscrit 16 buts dont 12 en championnat et semble s’imposer comme l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs d’Europe. Une belle opportunité sur laquelle l’AC Milan veut bondir afin de faire du natif de Radece le successeur d’Olivier Giroud. Mais pour déloger Sesko de Leipzig, il va falloir y mettre le prix car l’ancien attaquant de Salzbourg est sous contrat avec le RBL jusqu’en juin 2028. La presse italienne avance un tarif estimé à 50 millions d’euros pour le potentiel transfert de Benjamin Sesko. Une somme importante, mais l’AC Milan a bien conscience qu’il faudra de toute façon lâcher un gros billet pour combler le départ d’un joueur du calibre d’Olivier Giroud. D’autres pistes restent néanmoins à l’étude et trois noms sont évoqués en dehors de celui de Sesko : Serhou Guirassy, Viktor Gyökeres et Joshua Zirkzee. Trois joueurs qui coûteront au moins aussi cher que le buteur slovène du RB Leipzig.