Lazio ‍: Igor Tudor déclenche une guerre dans le vestiaire

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques semaines maintenant, la Lazio décidait de confier les rênes de son équipe à Igor Tudor. Le Croate peine cependant à faire l'unanimité dans la capitale italienne.

La Lazio vit une saison assez décevante. Les Romains n'arrivent plus à avoir les mêmes résultats que lors du précédent exercice, qui les avait vus se qualifier pour la Ligue des champions. Pour redonner un coup de fouet au projet du club, la direction de la Lazio avait décidé de confier les rênes de son équipe à Igor Tudor, sans club depuis son départ de l'OM. Mais voilà, le Croate est un personnage au caractère bien trempé et sa méthode commence à en agacer plus d'un dans le vestiaire de la Lazio. C'est du moins ce qu'annonce ces dernières heures Il Corriere di Roma.

Tudor, son vestiaire n'apprécie pas du tout

La maglia celebrativa del primo Scudetto, con i nomi dei 17 miti che hanno compiuto l’impresa. Perché sappiamo bene come difendere i nostri valori.

1974-2024. La Storia si veste di nuovo.

Scopri di più su https://t.co/crVStWGPIf!#unamagliaunaleggenda 👕 pic.twitter.com/YcLoJDfjuk — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 6, 2024

Le média transalpin indique en effet que le vestiaire devient une vraie poudrière depuis le match nul face à Monza ce week-end. Les joueurs sont apparemment confus et en colère contre Tudor. Mattia Zaccagni n'a notamment pas du tout apprécié d'être remplacé. Selon le journal, de nombreux joueurs sont mécontents de la gestion du coach croate. C'est le cas de Danilo Cataldi, Lucas Pellegrini et Mattéo Guendouzi, dont les relations sont presque inexistantes avec l'ancien de l'OM. Outre sa méthode, c'est aussi ses idées de jeu que son vestiaire a du mal à comprendre. Si Ciro Immobile tenterait de calmer les choses, le mal est profond. Le vestiaire a même fait une sorte de pacte pour terminer au mieux la saison avant que chacun ne décide de la route qu'il veut prendre pour sa carrière. La Lazio peut encore viser la cinquième place, actuellement occupée par l'ennemi romain, l'AS Roma. Attention tout de même à la catastrophe pour Igor Tudor, de retour aux affaires mais qui n'est pas à la hauteur des attentes.