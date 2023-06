Officiel ‍: L’OM accepte la démission de Tudor

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Comme annoncé, Igor Tudor a décidé d'arrêter d'entrainer l'Olympique de Marseille un an avant la fin de son contrat. L'OM a accepté sa démission.

L’OM et Igor Tudor, c’est terminé. En conférence de presse, Pablo Longoria a annoncé avoir accepté la demande d’Igor Tudor de ne plus continuer avec le club provençal qu’il avait pourtant rejoint il y a moins d’un an pour remplacer un autre démissionnaire, Jorge Sampaoli. « On a accepté et respecté le souhait d’Igor Tudor de ne pas continuer avec l’OM. Le club le remercie pour son bon travail, avec beaucoup de respect, et beaucoup de valeurs : exigence, travail rigueur. On est très content de sa saison », a livré Pablo Longoria, qui a souhaité prendre la parole alors que Tudor a annoncé à tout le monde qu’il partait un an avant la fin de son contrat.

De son côté, l’entraineur croate a confirmé cette décision, a remercié l’OM et Longoria pour leur collaboration, soulignant l’honneur que cela avait été pour lui de diriger le club phocéen. En attendant d’autres explications, et des pistes pour dévoiler qui sera le futur entraineur marseillais, l’OM va donc vivre un nouvel été agité dans les semaines à venir.