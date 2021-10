PSG : Kylian Mbappé, le Barça devient fou

Dans : Foot Europeen.

Par Baptiste Mulatier

Le FC Barcelone a décidé de tenter sa chance pour Kylian Mbappé, promis au Real Madrid depuis plusieurs saisons. Joan Laporta va proposer une prime à la signature bien supérieure à celle de Florentino Pérez.

Mais où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? A moins d’un an de la fin de son contrat, le suspense reste entier. Il y a quelques semaines, le joueur du PSG a clairement avoué qu’il avait demandé à rejoindre le Real Madrid l’été dernier. Florentino Pérez a tout fait pour l’attirer, en proposant une somme avoisinant les 200 ME à Nasser Al-Khelaïfi. Le Qatar n’a rien voulu savoir. Il conserve même l’espoir de faire craquer Kylian Mbappé dans les prochaines semaines en lui proposant un contrat courte durée. Il ferait de l’international français le joueur le mieux payé devant Lionel Messi et Neymar. Le Real Madrid reste confiant sur la capacité de Kylian Mbappé à résister aux avances du PSG, pour rejoindre gratuitement le club de ses rêves l’été prochain, dans un Santiago Bernabeu totalement remis à neuf. Méfiance tout de même, un nouvel invité surprise va s’asseoir à la table des négociations : le FC Barcelone.

Le Barça va proposer 90 ME de prime à la signature, le Real 50 ME !

Selon les informations du média madrilène AS, le FC Barcelone compte bel et bien tenter sa chance pour Kylian Mbappé. Cette information peut paraître improbable au vu de la dette du club catalan. Et pourtant. Grâce aux économies faites sur les salaires avec notamment les départs de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann, le Barça pourra peut-être se permettre une petite folie l’été prochain, même si la tendance reste à des mercatos assez calmes pendant encore deux ans. Quoi qu’il en soit, que ce soit pour rêver ou agacer son ennemi juré en le forçant à dépenser plus, le FC Barcelone va tenter ce coup énorme. Joan Laporta va confier cette difficile tâche à Pini Zahavi, l’intermédiaire ayant joué un grand rôle dans le transfert de Neymar au PSG. Le géant de Liga s’estime capable de lâcher 90 ME de prime à la signature pour Kylian Mbappé, alors que le Real Madrid ne propose « que » 50 ME. Les Merengue dont les finances sont au vert, gardent néanmoins l’avantage sur la question du salaire. Mais également sur la volonté du joueur, qui rêve de jouer pour le Real Madrid. Peut-il trahir la capitale espagnole ou au moins se servir du Barça pour mieux négocier ? Cette information peut-elle remettre en cause le mariage entre Mbappé et le Real ? De nombreuses questions fusent après cette nouvelle bombe lâchée par la presse espagnole.