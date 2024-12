Madrid ‍: Kylian Mbappé scandalisé

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Après le match nul du Real Madrid sur la pelouse du Rayo Vallecano, Kylian Mbappé, qui ne jouait pas, a, lui aussi, été frappé par l'arbitrage. Le club de Florentino Perez est sous le choc et l'ancien joueur du PSG s'étonne.

Le Real Madrid a signé un nul (3-3) contre le Rayo Vallecano, un résultat qui permet au Barça de rester en tête de la Liga. Mais du côté madrilène, on est terriblement remonté contre l'arbitre, dont on estime qu'il a pesé très lourd dans ce score final, et dans le fait que le club catalan soit toujours devant son éternel rival au classement. Une situation qui a fini par exaspérer les joueurs de Carlo Ancelotti, qui pensent que du côté des arbitres de Liga on veut se faire le Real Madrid coûte que coûte. Et à priori, c'est également d'un joueur qui découvre le championnat d'Espagne cette saison, Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé remonté contre l'arbitrage de Liga

Le Real Madrid hurle encore au complot https://t.co/KcE7w9Uj6O — Foot01.com (@Foot01_com) December 15, 2024

Selon le récit de l'après-match de Defensa Central, Kylian Mbappé, qui n'était pas dans le groupe madrilène suite à sa récente blessure musculaire, a eu l'occasion de parler avec plusieurs de ses coéquipiers. Et le numéro 9 du Real Madrid se serait largement plaint du niveau de l'arbitre de cette rencontre face au Rayo Vallecano, lequel ne serait qu'un énième témoin du niveau général de l'arbitrage en Liga. L'agacement des Madrilènes vient d'un pénalty non sifflé sur Vinícius Júnior qui aurait pu changer totalement le cours de la partie.

Avec ses coéquipiers, notamment les francophones Tchouaméni et Camavinga, Kylian Mbappé se serait étonné du faible niveau de l'arbitrage en Espagne. Il ne comprendrait pas comment tant d'erreurs ont pu être commises, lesquelles affecteraient trop fortement l'équilibre de la compétition, et surtout toujours en défaveur du club qu'il a rejoint lors du dernier mercato estival. Cependant, ces accusations n'ont pas attendu que Mbappé débarque en Liga pour exister, les deux rivaux espagnols étant à chaque fois convaincus que les arbitres penchent en faveur de leurs rivaux. Et puis le PSG a goûté aussi de ces polémiques, que ce soit lors de la remontada, ou bien de l'élimination par Madrid après un but de Benzema intervenu dans les pieds de Donnarumma.