Zlatan Ibrahimovic prolonge d'un an avec l'AC Milan (officiel)

Par Claude Dautel

Arrivé à la fin de son contrat avec l'AC Milan, et actuellement absent suite à une sérieuse blessure au genou qui l'a contraint à une opération, Zlatan Ibrahimovic va continuer sa carrière chez les champions d'Italie. Milan a en effet officialisé ce lundi la prolongation de contrat d'un an de l'attaquant suédois, qui évoluera avec Olivier Giroud à ses côtés une saison de plus.