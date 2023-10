Serie A ‍: Giroud voit double, mais Naples bloque le Milan

10e journée de Serie A :

Stade Diego Armando Maradona.

Naples - Milan AC : 2 à 2.

Buts : Politano (50e) et Raspadori (63e) pour Naples ; Giroud (22e, 31e) pour le Milan AC.

Expulsion : Natan (89e) pour Naples.

Avec ce match nul, l’AC Milan reste troisième de Serie A, à trois points de l’Inter et à une unité de la Juventus, alors que Naples est juste derrière au quatrième rang, avec quatre longueurs de retard sur son adversaire du soir.

Full time in Naples.#NapoliMilan #SempreMilan Brought to you by@Acqua_Lete pic.twitter.com/L69QDzE7IM