Une retraite pépère à 35 ans, Cristiano Ronaldo révèle son plan

Dans : Serie A.

A l’occasion de son 35e anniversaire, Cristiano Ronaldo a avoué qu’il n’avait pas imaginé une telle carrière lorsqu’il était petit. Le Portugais se voyait plutôt profiter d’une retraite tranquille chez lui.

C’est à croire que Cristiano Ronaldo ne vieillit pas. Ralenti par des blessures en première partie de saison, l’attaquant de la Juventus Turin était de nouveau annoncé sur le déclin. Mais ça, c’était avant son incroyable début d’année 2020 ! En effet, le Portugais a inscrit 14 buts lors de ses 9 derniers matchs de Serie A. Des statistiques bluffantes pour un joueur qui vient de fêter ses 35 ans. D’ailleurs, CR7 n’y aurait pas cru quelques années auparavant.

« Ce que j’imaginais faire à 35 ans quand j’étais petit ? Je pensais que je serais pêcheur à Madère, a avoué le natif de l’île portugaise sur la chaîne locale Canal 11. Tout cela ne m'a jamais traversé l'esprit. Je voulais devenir footballeur professionnel mais je ne pensais pas que j’allais gagner tout ce que j’ai gagné. » Apparemment, l’appétit est venu est grandissant puisque Cristiano Ronaldo est désormais insatiable.

Ronaldo vise la 6e LdC

La preuve, ses cinq Ligues des Champions ne sont pas suffisantes à ses yeux. « Jouer à la Juventus Turin me donne l'opportunité de gagner à nouveau, a annoncé le quintuple Ballon d’Or. On sait que c'est difficile, que cela dépend de nombreux facteurs, mais c'est possible parce qu'on a une bonne équipe. Il faut y aller étape par étape. » Futur adversaire du Bianconero en huitièmes de finale, l’Olympique Lyonnais est prévenu…