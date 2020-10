Série A : Le Napoli absent à Turin, victoire sur tapis vert pour la Juventus ?

Dans : Serie A.

Le choc de la Série A entre la Juventus et le Napoli devait se dérouler ce dimanche soir à l’Allianz Stadium. Mais au final, cette rencontre comptant pour la troisième journée du championnat italien n’aura pas lieu…

Tout simplement parce que les joueurs napolitains ne se sont pas présentés à Turin comme prévu. Sévèrement touchée par le Covid-19 ces derniers jours, avec les tests positifs d’Eljif Elmas et de Piotr Zielinski, l’équipe de Gennaro Gattuso ne s’est pas déplacée dans le Nord de La Botte. Les Turinois, eux, se sont bien présentés sur la pelouse à 21 heures, mais sans adversaires… Alors que tout le monde est rentré aux vestiaires, ce match est officiellement considéré comme « non validé ». Et sachant que la Ligue italienne avait maintenu cette partie contre toute attente, la Juve pourrait bien remporter ce match 3-0 sur tapis vert. Affaire à suivre...

