Ita : 3-0 pour la Juventus contre Naples ? La Serie A déjà en crise

Dans : Serie A.

L'équipe de Naples n'a pas été autorisée à se déplacer à Turin et la Juventus va donc gagner par forfait 3-0 ce dimanche soir. Le championnat d'Italie déraille déjà.

Afin d’éviter une deuxième vague dans l’épidémie de Covid19, les autorités politiques italiennes ont décidé très vite de serrer la vis, et cela fonctionne plutôt bien pour l’instant. Mais cela a des effets secondaires qui risquent de rapidement mettre en ébullition la Serie A. Samedi soir, alors qu’elle s’apprêtait à prendre l’avion pour rejoindre Turin, la délégation du Napoli a été stoppée par l’instance qui gère le système sanitaire en Campanie, laquelle a intimé l’ordre à l’équipe de Naples de retourner à l’isolement suite à un dernier test PCR avec deux cas positifs. Naples ne sera donc pas ce dimanche soir à l’Allianz Riviera, et la Juventus, qui a annoncé que la rencontre se jouera coûte que coûte, va donc s’imposer 3-0, puisque la Serie A applique les mêmes règles que l’UEFA et considère que Naples a l’effectif pour jouer à Turin malgré quelques cas de Covid19. Et la Lega, l'équivalent de la LFP en Italie, a déjà prévenu que Naples était fautif et n'aurait aucune excuse.

Sauf que du côté d’Aurelio De Laurentiis, on se prépare déjà à saisir les tribunaux, puisque son équipe n’était pas autorisée légalement à voyager pour le match face à la Juventus et qu'il aurait été illégal de ne pas obéir, avec des risques d'une condamnation pénale pour le club et ses dirigeants. Bien évidemment c’est un énorme casse-tête qui se profile pour les responsables du football italien, qui ont bien conscience que s’il y a une jurisprudence en faveur de Naples, alors toute la saison pourrait être menacée avec une multiplication des reports et des annulations.