Serie A : Le Milan AC racheté un milliard d'euros par un Français ?

Depuis que Silvio Berlusconi a lâché les commandes du Milan AC, le club lombard peine à trouver une certaine stabilité.

Il est désormais la propriété du fonds d’investissement américain Eliott, qui n’entend pas investir à corps perdus et cherche discrètement un repreneur. Selon le journal italien Il Messaggero, le groupe LVMH est candidat à la reprise, et pas pour un coup de publicité à bas prix. En effet, la société de Bernard Arnault a récemment fait savoir son intérêt auprès des dirigeants américains, et serait sur le point de faire une offre impossible à refuser.

Si des propositions allant jusqu’à 700 ME ont déjà été effectuées, le patron de la marque Louis Vuitton serait prêt à monter jusqu’à un milliard d’euros. Une information démentie par le groupe LVMH, qui a répondu à cette rumeur qui a forcément fait du bruit en Italie. Néanmoins, cela fait plusieurs mois que Bernard Arnault, quatrième fortune du monde, tourne autour du Milan AC, et pourrait ainsi en faire le club le plus cher jamais acheté si cet intérêt devait se confirmer.