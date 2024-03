Une ligue dissidente russe craque sur Paul Pogba ‍!

Dans : Serie A.

Par Adrien Barbet

Si son appel n'est pas retenu, Paul Pogba ne pourra pas revenir sur les terrains avant septembre 2027, à cause de sa suspension de 4 ans pour son contrôle positif au dopage. Un club a tenté de recruter le champion du monde.

Suspendu quatre ans pour avoir été positif à la testostérone, Paul Pogba va peut-être prendre la décision de stopper sa carrière, déjà bien freinée par les blessures depuis un an et demi. Toutefois, une opportunité s'offre au milieu de terrain français. Un club russe a tenté de convaincre Paul Pogba de le recruter. Il s'agit du Broke Boys FC, comme l'affirme le média Foot Mercato. Ce club n'évolue pas en Russian Premier League puisqu'il est dans la Media Football League, une ligue qui n'est pas affiliée à la FIFA et qui, à l'instar de la Kings League de Gerard Piqué, regroupe plusieurs équipes composées d'influenceurs et d'anciens joueurs. Paul Pogba pourrait donc jouer en toute légalité. Néanmoins, le joueur de la Juventus de Turin a refusé la proposition.

Pogba a reçu une proposition pour jouer en Russie

The future looks bright!



A pleasure to come back here and share a moment with the kids and the technical staff. pic.twitter.com/jOOXEKVFhG — Paul Pogba (@paulpogba) September 6, 2023

« Cela peut ressembler à une blague, mais nous l’avons appelé. Jusqu’à présent, il a poliment refusé. Il est dans un moment désespéré et a besoin de temps pour accepter que l’un des meilleurs footballeurs du monde ne pourra pas jouer pendant aussi longtemps. À l’heure actuelle, la MFL est la ligue la plus sérieuse, en termes de statut et de niveau, dans laquelle Pogba peut jouer » a expliqué Artjom Chatjaturjan, directeur sportif des Broke Boys FC. Contrairement à la Kings League, la Media Football League ne possède pas de règles farfelues. Les matchs se déroulent normalement et Paul Pogba aurait probablement bénéficié d'un salaire très avantageux. Mais visiblement, l'ancien milieu de terrain de Manchester United compte encore sur un avenir dans le football traditionnel.