Mike Maignan absent pendant 2 mois, voilà Tatarusanu !

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Ayant des soucis au poignet gauche, Mike Maignan doit subir une intervention chirurgicale qui risque de mettre un terme à son année 2021. L'AC Milan a déjà recruté un nouveau gardien de but.

Dans un premier temps, la presse italienne avait évoqué une absence de dix à quinze jours pour Mike Maignan l’ancien gardien du LOSC devant subir une petite intervention au poignet gauche au retour de la victoire de la France lors de la Ligue des Nations. Souffrant depuis la rencontre face à Liverpool en Ligue des champions, le gardien de but de l’AC Milan n’avait plus réellement d’autre choix. Mais ce mercredi, la presse italienne affirme que cette opération devrait éloigner pas loin de deux mois, et il se pourrait même que Mike Maignan en ait fini avec l’année 2021. Car si le ligament du poignet du portier international tricolore est touché, alors c’est deux mois qui seront indispensables avant son retour, tandis que s’il s’agit d’un souci seulement vasculaire, le gardien de but de l’AC Milan peut revenir dans six semaines a précisé le Professeur Pegoli, spécialiste de la main, au site spécialisé Milan News.

Tatarusanu, de remplaçant à Lyon à titulaire à l'AC Milan

Afin de remplacer, Mike Maignan, c’est un gardien de but bien connu en France, qui va hériter du numéro 1 puisqu’il s’agit de Ciprian Tatarusanu, lequel a joué à Nantes et à Lyon avant de rejoindre l’AC Milan l’an dernier pour 0,5 million d’euros. Et le club lombard a également décidé de recruter ce mercredi Antonio Mirante, le gardien de but italien de 38 ans laissé libre par l’AS Rome, les dirigeants milanais ayant été autorisé par l'UEFA à inscrire ce dernier sur sa liste pour la Ligue des champions en raison de l'absence longue durée de Mike Maignan, lequel va également manquer les matchs qualificatifs pour le Mondial 2022 prévus en novembre avec l'équipe de France.