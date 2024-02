Officiel ‍: Paul Pogba suspendu 4 ans, il prend la parole

Dans : Serie A.

Par Adrien Barbet

Après plusieurs semaines de délibération, la requête du Tribunal national antidopage a été acceptée. Paul Pogba est suspendu pour 4 ans, d'après les informations du journal Repubblica.

Testé positif à la testostérone le 11 septembre 2023, lors d'un match de Serie A avec la Juventus de Turin, le milieu de terrain français risque de dire adieu à sa carrière. Le joueur de 31 ans ne pourra faire son retour qu'en fin 2027, voire 2028, alors que son club italien va probablement résilier son contrat prochainement.

Son contrat actuel expire en juin 2026 avec la Juventus Turin, qui va désormais tenter d'y mettre fin même si l'international français n'est plus payé par son club actuellement. Il reçoit un salaire minimum pour un joueur du club, à savoir 2000 euros par mois, et va donc voir venir les avocats de la Juventus pour une disqualification de son engagement, et même possiblement des montants à rembourser étant donnée la faute grave commise. Une vraie galère qui se poursuit donc pour Paul Pogba, empêtré dans les problèmes personnels, sportifs et désormais privé de football.

Paul Pogba continue de nier les faits

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l'ancien joueur de Manchester United martèle son innocence et annonce sa décision de faire appel. « J'ai été informé aujourd'hui de la décision du Tribunale Nazionale Antidoping et je pense que le verdict est incorrect, clame Paul Pogba. Je suis triste, choqué et j'ai le cœur brisé de voir que tout ce que j'ai construit au cours de ma carrière de joueur professionnel m'a été enlevé. Lorsque je serai libre de toute restriction légale, toute l'histoire sera révélée, mais je n'ai jamais pris sciemment ou délibérément de suppléments qui violent les règlements antidopages. En tant qu'athlète professionnel, je ne ferais jamais rien pour améliorer mes performances en utilisant des substances interdites et je n'ai jamais manqué de respect ou triché envers les autres athlètes et les supporters des équipes pour lesquelles j'ai joué, ou contre lesquelles j'ai joué. En conséquence de la décision annoncée aujourd'hui, je ferai appel devant le Tribunal arbitral du sport. »