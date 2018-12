Messi tenté de rejoindre Cristiano Ronaldo, un joueur s’explique

Dans : Serie A, Liga, Foot Europeen.

Epanoui à la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a invité Lionel Messi à poser ses valises en Italie.

La réponse de l’Argentin ? Un non catégorique ! « La Pulga » ne voit aucune raison de quitter le FC Barcelone, et encore moins pour porter les couleurs d’une autre équipe en Europe. Le Blaugrana a été clair et pourtant, Eder est persuadé que l’Inter Milan a les moyens de convaincre Messi. En tant qu’attaquant du Jiangsu Suning, l’Italien est bien placé pour connaître les capacités du propriétaire chinois des Nerazzurri.

« De l'intérieur, on se rend mieux compte de l'empire qu'est Suning, a décrit l’international italien dans La Gazzettta dello Sport. Ils ont tout pour amener l'Inter à la hauteur de cette empire. C'est devenu une affaire de famille, non pas dans le sens économique, la famille est tout pour eux. Quand ils ont racheté l'Inter, ils ont annoncé des choses, et c'est exactement ce qu'ils font. »

CR7 parti à cause du fisc ?

« Ils ont parlé de développement, ils n'ont pas promis de titre en Serie A et en Ligue des Champions tout de suite, ou d'une signature de Lionel Messi. S'il le veut, Suning peut rêver, faire rêver n'importe qui et peut tout se permettre. Même de faire signer Messi, a-t-il assuré. La question fiscale est importante pour ceux qui jouent en Espagne. Si Cristiano Ronaldo est venu à la Juve... » Pas sûr que ce problème suffise pour éloigner le gaucher de Barcelone.