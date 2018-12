Barça : Cristiano Ronaldo ne lui manque pas, Messi l’envoie balader

Dans : Liga, Serie A, Foot Europeen.

En l’absence de Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus Turin cet été, Lionel Messi survole la Liga.

Buteur, passeur, tireur de coups francs… Le capitaine du FC Barcelone domine dans tous les domaines, et avec une certaine facilité. On regretterait presque sa rivalité avec l’ancien joueur du Real Madrid qui animait le championnat espagnol tout au long de la saison. D’ailleurs, même l’Argentin reconnaît volontiers que leur duel à distance n’était pas désagréable.

Messi adorait leur rivalité

« Cette époque vécue ensemble, dans le même championnat, à tenter de gagner chacun avec son équipe, c'était beau, a commenté le Blaugrana dans Marca. Cristiano a été un grand joueur pour la Liga et le Real, ces duels étaient bons. Mais comme toujours, je me concentre sur mon équipe et ma réussite ici, avec ou sans lui. Je ne sais pas si je me rendais compte que notre concurrence était unique. C'était une rivalité saine, on voulait se surpasser jour après jour pour donner le meilleur de nous-mêmes. Je pense que c'était bon aussi pour les spectateurs. »

Mais le vrai perdant, c’est surtout le Real Madrid qui souffre du départ de CR7. « En début de saison, je disais que le Real Madrid était un très grand club, parmi les meilleurs au monde, avec des joueurs en trop. Mais Cristiano manquerait à n'importe quelle équipe, a confié Messi. Il marque beaucoup de buts chaque saison et il apporte beaucoup d'autres choses sur le terrain. Cela ne m'étonne pas qu'il leur manque, mais le Real reste une des meilleures équipes au monde avec de grands joueurs. »

Le défi de CR7 refusé

Nul doute que « La Pulga » manquerait aussi au Barça en cas de départ. Mais on en n’est pas là, puisque le petit gaucher refuse le défi lancé par Cristiano Ronaldo, qui l’avait incité à le rejoindre en Italie. « Je n'ai besoin d'aucun changement, a-t-il répondu. Je suis dans la meilleure équipe du monde. Mes objectifs se renouvellent saison après saison. Je n'ai pas besoin de changer d'équipe ou de championnat pour avoir de nouveaux objectifs. Je suis chez moi, dans le meilleur club du monde et je n'ai pas besoin de changer. » Il n’y a plus qu’à attendre un éventuel duel en Ligue des Champions.