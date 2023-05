LdC : Clément Turpin arbitrera Inter-Milan

Dans : Serie A.

Par Claude Dautel

Après la nette victoire (0-2) à l'aller, l'Inter est le grandissime favori pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions face à l'AC Milan. Un arbitre français officiera lors de ce derby, mardi à Giuseppe-Meazza.

Mardi soir, les deux clubs milanais se retrouveront pour la deuxième fois en une semaine, et cette fois, on saura qui de l'Inter ou de l'AC Milan aura son ticket pour la finale de la C1 prévue le 10 juin à Istanbul. Lors du match aller, en déplacement, les Nerazzurri se sont imposés (0-2) après avoir démoli son voisin, et ils sont donc les grandissimes favoris. Pour cette rencontre qui risque d'être tout de même tendue, l'UEFA a désigné Clément Turpin comme arbitre. Si en France, ce dernier est soumis à de vives critiques, notamment venues de l'OM, en Europe il conserve toujours la confiance de l'UEFA. Et c'est pour cela que l'arbitre tricolore aura le plaisir de diriger ce choc italien en Ligue des champions, tandis que c'est Jérôme Brisard qui sera le patron de la VAR.