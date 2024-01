La légende de l'Italie Gigi Riva est décédée

Dans : Serie A.

Par Guillaume Conte

Légende du football italien et toujours meilleur buteur de la Nazionale, Gigi Riva s’est éteint ce lundi, au lendemain de son hospitalisation pour un malaise cardiaque. Il habitait à Cagliari, et est donc décédé à l’âge de 79 ans. Il avait marqué les esprits avec son club de Cagliari bien évidemment puisqu’il avait emmené les Sardes au titre national en 1970, au coeur de ses 13 années au club. Il a aussi été sacré champion d’Europe avec l’Italie en 1968 avec un but lors de la finale rejouée face à la Yougoslavie. Dans la foulée, il avait été finaliste de la Coupe du monde 1970, ne s’inclinant que face au Brésil de Pelé.