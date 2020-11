Juventus : Une attaque vraiment basse contre Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A.

Au coeur d'une polémique lors de son test Covid-19 positif, Cristiano Ronaldo s'est pris une deuxième salve à la télé italienne pour une raison bien particulière.

Superstar du football, Cristiano Ronaldo fait toujours beaucoup parler. Néanmoins, s’il a parfois pu agacer dans sa jeunesse en raison de son comportement, CR7 ne fait pas vraiment de vagues et gère sa carrière sportive et extra-sportive de manière plutôt efficace. Pas de quoi empêcher les polémiques en Italie, où on se plaint que le Portugais ne parle toujours pas italien lors de ses interventions, de ses discussions avec ses coéquipiers, ou face à la presse. Un manque de respect aux yeux de Pasquale Bruno, ancien joueur de la Juventus Turin notamment dans les années 1980.

« Cristiano Ronaldo est un ignorant. Il vit en Italie depuis plus de deux ans maintenant et il n'a même pas encore appris notre langue. Pour s'exprimer, il ne parle qu'en espagnol. Il n'a pas de respect pour ses coéquipiers et pour nous, Italiens. Quand je suis arrivé en Ecosse, j’ai immédiatement appris l’anglais, pour pouvoir parler avec mes coéquipiers et faire preuve de respect. Pour moi, c’est symptomatique de voir quelqu’un rester trois ans en Italie et ne pas parler italien », a confié celui qui a en effet évolué en Ecosse et en Angleterre à la fin de sa carrière, lors d’une émission Sport Mediaset. Une attaque qui prouve en tout cas que ce genre de polémique sur le peu d’efforts des stars pour parler la langue de leur pays d’adoption n’a pas lieu qu’en France, où le fait que Zlatan Ibrahimovic et Neymar ne parlent jamais en français a parfois été pointé du doigt.