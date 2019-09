Juventus : Un mois sans jouer, le PSG fait encore payer Rabiot

Dans : Serie A, Foot Europeen, PSG.

Voilà désormais quasiment un mois qu’Adrien Rabiot n’a pas joué une seule minute sous le maillot de la Juventus Turin.

Mis au placard pendant six mois avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain est jugé hors de forme et paye les choix forts de son entraineur, qui tient à son équipe type en ce début de saison, et trouve l'ancien parisien trop juste physiquement après une telle période d'inactivité. Auteur d’une préparation très mitigée, le Français n’a eu que 30 minutes de temps de jeu lors du premier match de la saison, avant de disparaître.

Toujours annoncé sur le départ, voire même absent de la liste pour la Ligue des Champions, Blaise Matuidi lui a piqué sa place grâce à son infatigable couverture de terrain, et sa capacité à être présent dans les surfaces. Une sacrée ironie du sort puisque l’ancien stéphanois avait été poussé vers la sortie par les dirigeants du PSG, afin de faire place nette à Rabiot en relayeur. Pour l’heure, la presse italienne ne s’est pas encore emparée du cas Adrien Rabiot, sachant que toute l’attention est reportée sur le temps de jeu également famélique de Paulo Dybala. Mais si cela venait à perdurer, l’ancien joueur du PSG pourrait tout de même se poser des questions sur sa présence dans le Piémont.