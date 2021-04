Juventus : Tout le monde contre Cristiano Ronaldo, ça sent le départ

Dans : Serie A.

En dépit des beaux discours des dirigeants qui n’imaginent pas une seule seconde se séparer de Cristiano Ronaldo, véritable machine à marquer des buts et à faire rentrer du cash, le Portugais est bien sur le départ.

Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport se consacre longuement à la situation au sein du club du Piémont, en difficulté cette saison. L’échec en Ligue des Champions n’est pas la seule raison pour laquelle le quintuple Ballon d’Or envisage de faire ses valises. Il y a bien évidemment la situation au sein de la Juventus, qui se prépare à révolutionner son organigramme. Avec une conséquence directe de taille pour CR7 : le retour très fortement pressenti de Max Allegri, avec qui cela ne collait pas réellement. Et le technicien italien pourrait même revenir avec des pouvoirs renforcés, comme la main sur les transferts à la « Alex Ferguson » de son temps à Manchester United. Notamment si Fabio Paratici venait à quitter son poste.

Une révolution qui fait peur à Cristiano Ronaldo, qui, selon le journal sportif italien, se sent isolé et sans soutien au sein du club, et s’inquiète de la tournure que prennent les choses. Surtout si l’on ajoute à cela que le président Andrea Agnelli, qui a toujours pris fait et cause pour CR7, ne fait plus l’unanimité à la Juve depuis l’épisode de la SuperLigue. C’est pourquoi il a récemment alerté son agent Jorge Mendes sur la possibilité de ne pas être mis dans une situation inconfortable. Son compatriote a ainsi sollicité le Real Madrid, sans succès, le PSG, avec un retour positif, et surtout Manchester United, qui pourrait récupérer son ancien joueur si ce dernier accepte de baisser son salaire de moitié. La négociation promet d’être ardue, mais la Gazzetta assure que ce scénario commence à faire son chemin dans l’esprit de Cristiano Ronaldo, qui estime avoir fait le tour de la question à la Juventus. Et réciproquement.