Allegri de retour à la Juventus sans Cristiano Ronaldo ?

Deux ans après son départ de la Juventus, Massimiliano Allegri devrait faire son retour sur le banc turinois pour la saison prochaine. Andrea Pirlo restera au club, mais pas Cristiano Ronaldo.

La Juventus n’a plus qu’un objectif, mais quel objectif, cette saison, à savoir garder une place pour la prochaine Ligue des champions, la Vielle Dame étant actuellement 4e du Championnat. La quête du titre étant à oublier, l’équipe d’Andrea Agnelli n’aura pas la Super Ligue pour se refaire, et il va donc falloir composer avec les joueurs qui seront là. Ce mercredi, plusieurs médias italiens confirment que les dirigeants de la Juve négocient déjà le retour de Massimiliano Allegri, le technicien étant toujours libre deux ans après son départ du même club turinois. Annoncé un peu partout en Europe, notamment au Paris Saint-Germain, en Premier League et même au Barça, le technicien italien de 53 ans s’apprête donc à faire son grand retour en Serie A aux commandes d’un club qu'il a régulièrement mené à des titres, sauf la C1. Mais si Allegri revient à la Juventus, cela implique le départ de Cristiano Ronaldo, dont la relation avec le coach transalpin n’était plus idéale.

Concernant Andrea Pirlo, aux commandes de la Juventus depuis le début de la saison, il est clair qu'il finira le championnat sur le banc de la Vieille Dame, mais son expérience se stoppera là. Journaliste de Super Sport TV, Adriano Del Monte pense que Pirlo retrouvera sa place aux commandes de la réserve de la Juventus, même si forcément cela ne sera pas très confortable pour le légendaire joueur : « Tout pointe vers le retour de Max Allegri à la Juventus! Ronaldo partira très probablement dans ce cas, tandis que pour moi, Pirlo devrait avoir une chance de revenir dans l'équipe des moins de 23 ans ». Evoquant le possible come-back de Massimiliano Allegri, Fabio Capello estime, lui, que ce serait un excellent choix de la part d'Agnelli. « S'il revenait, il connaîtrait tous les problèmes du club », a expliqué maître Capello, lequel avoue quand même se demander pourquoi ce dernier avait quitté la Juventus en 2019 et ce qui pourrait le motiver à revenir après deux saisons chaotiques.