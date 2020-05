Juventus : Cristiano Ronaldo sur le départ, la folle rumeur

Dans : Serie A.

Mécontent de la performance de la Juventus Turin en Ligue des Champions la saison passée, avec l’élimination face à l’Ajax Amsterdam en quarts de finale, Cristiano Ronaldo avait poussé un premier coup de gueule.

Les dirigeants de la Vieille Dame ont obéi en renforçant l’équipe à sa guise. Pas toujours suffisant à ses yeux, comme le démontre la fâcheuse posture dans laquelle se trouve la Juventus après le match aller face à Lyon en 1/8e de finale. En attendant le retour, qui s’annonce décisif. En effet, ce n’est pas la course au titre en Série A qui intéresse la superstar turinoise, mais bien une nouvelle victoire en C1 avec un troisième club différent après Manchester United et le Real Madrid. Et dans le cas contraire, CR7 pourrait bien prendre une nouvelle décision radicale. C’est ce qu’affirme le journaliste italien Pietro Balzano Prota, pour qui plusieurs sources témoignent de l’envie de Cristiano Ronaldo d’aller voir ailleurs si jamais les résultats de son club n’étaient pas à la hauteur.

Pour celui qui suit le championnat italien pour Sport Mediaset notamment, une séparation est envisageable et le quintuple Ballon d’Or pourrait alors relever un nouveau défi de taille à 35 ans. Son niveau de performance lui ouvre plusieurs possibilités, et des noms comme Manchester United, qui peut se payer ses services sur le plan financier, et le PSG, dont le président Nasser Al-Khelaïfi ou même sa star Kylian Mbappé ont récemment vanté les mérites de CR7, risquent forcément d’alimenter les rumeurs. Pour le moment, avec sa nouvelle coupe et sa détermination habituelle, Cristiano Ronaldo est en tout cas déterminé à tout casser avec la Juventus. Mais l’OL pourrait bien provoquer indirectement un séisme dans sa carrière.