Juve : Jouer avec Messi et Cristiano Ronaldo, il n’ose pas y croire

Dans : Serie A.

Lionel Messi étant prêt à quitter le FC Barcelone, la Juventus Turin fait partie des clubs intéressés par son arrivée. Une piste qui permettrait à la Vielle Dame d’associer Cristiano Ronaldo à Lionel Messi, pour le plus grand bonheur du vestiaire turinois.

Compte tenu de son salaire annuel à près de 70 millions d’euros brut, Lionel Messi ne pourra pas atterrir n’importe où en cas de départ. Rare sont les clubs capables de payer l’attaquant du FC Barcelone. Sans parler de l’éventuelle indemnité de transfert si l’Argentin ne parvient pas à faire appliquer la clause qui lui permet de partir libre à chaque fin de saison. Et pourtant, plusieurs formations sont déjà annoncées sur la piste du Barcelonais. Le Manchester City de son ancien entraîneur Pep Guardiola serait en pole. Mais derrière, on parle notamment de Manchester United, du Paris Saint-Germain, de l’Inter Milan et même de la Juventus Turin.

En effet, le champion d’Italie serait prêt à offrir le génie argentin à son nouveau coach Andrea Pirlo. Le jeune technicien aurait ainsi l’incroyable opportunité d’aligner Cristiano Ronaldo et Messi la saison prochaine ! Et le privilège vaudrait aussi pour les joueurs turinois, à l’image de Juan Cuadrado qui n’ose même pas penser à cette hypothèse. « Sincèrement, je n'arrive pas à l'imaginer, a répondu l’ailier colombien dans un entretien accordé à ESPN. Mais c'était la même chose pour Cristiano, beaucoup de gens n'y croyaient pas et tout à coup il est arrivé (rires). » Les adversaires de la Juve en Serie A, eux non plus, n’osent pas y croire…