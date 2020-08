Mercato : Cristiano Ronaldo, affaire réglée à la Juventus

Dans : Serie A.

Annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo a rencontré son nouvel entraîneur à la Juventus Turin Andrea Pirlo. L’occasion pour l’attaquant portugais d’annoncer la couleur pour son avenir.

Cristiano Ronaldo sera-t-il toujours à la Juventus Turin la saison prochaine ? Beaucoup de rumeurs contradictoires ont tenté d’apporter une réponse. D’un côté, le club turinois s’est montré serein et a multiplié les démentis dans la presse. Et de l’autre, de nombreuses sources continuent d’évoquer un possible départ du Portugais, affecté par l’élimination contre l’Olympique Lyonnais dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et qui ne serait pas retenu en raison de son énorme salaire. Une chose est sûre, c’est que le nouvel entraîneur Andrea Pirlo a rapidement été fixé.

Le successeur de Maurizio Sarri s’est tout de suite entretenu avec son attaquant. Puis a de nouveau discuté avec CR7 pendant leur première séance d’entraînement commune lundi. « Ronaldo et moi nous avions déjà parlé il y a quelques jours, puis nous avons bavardé sur le terrain en parlant de tout, a confié l’ancien milieu de terrain. Nous aurons le temps d'entrer dans les détails et d'aller aux aspects technico-tactiques. » Pas vraiment le discours d’un coach sur le point de perdre sa star. Les journalistes italiens sont sans doute rassurés, eux qui ont vu Cristiano Ronaldo s’arrêter aux côtés de Pirlo pour poser sur leur première photo ensemble. Peut-être le début d’une belle association pour la Vielle Dame.