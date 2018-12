Juve : Cristiano Ronaldo n’est pas une machine, en voici la preuve

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Sauveur de la Juventus dans le derby face au Torino samedi (1-0), Cristiano Ronaldo va bientôt recevoir un cadeau de la part de Massimiliano Allegri.

Depuis plus de dix ans, Cristiano Ronaldo est un extraterrestre qui marche sur la planète football, aux côtés de son rival de toujours, Messi. Et alors qu'il fêtera ses 34 ans en février prochain, CR7 est toujours aussi fort. Malgré un changement de club et de championnat l'été dernier, l'international portugais a réussi à conserver son efficacité. Auteur de 12 buts et de 7 passes décisives en 21 matchs sous le maillot de la Juve, l'ancienne star du Real Madrid prouve week-end après week-end qu'il est toujours le même. Sauf que malgré son professionnalisme exacerbé, Cristiano commence quand même à ressentir le poids de son âge. Par conséquent, il ne peut plus enchaîner les matchs comme il le faisait quand il avait 20 ans. Une donnée que Massimiliano Allegri a parfaitement intégré du côté de Turin.

« Ronaldo est un grand professionnel qui accorde de l’importance au moindre détail. C’est ce qui lui permet d’être toujours en bonne condition. Mais j’ai déjà dit qu’il manquerait l’un de nos prochains matchs, contre la Roma, l’Atalanta ou la Sampdoria, pour qu’il puisse se reposer », a lancé, en conférence de presse, le technicien italien, qui donnera donc des jours de repos à CR7 pendant les Fêtes, alors que la Juventus va jouer trois matchs entre le 22 et le 29 décembre. Comme Zidane l'an dernier, Allegri décide de ménager son quintuple Ballon d'Or afin qu'il redonne le meilleur de lui-même dans le money-time de la saison.