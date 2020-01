5 siestes, 6 repas, le mode de vie de Cristiano Ronaldo dévoilé

Dans : Serie A.

Avec déjà 16 buts inscrits toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo affiche un niveau de performance toujours très élevé.

Du haut de ses 34 ans, l’international portugais est sans conteste le meilleur joueur de la Juventus Turin. L’adaptation à un nouveau championnat n’a pas été très longue pour l’ancien du Real Madrid, dont l’hygiène de vie irréprochable lui permet d’être performant malgré son âge et malgré le changement de club. Il faut dire que CR7 s’impose un rythme de vie et une alimentation très spéciale, comme révélée par le Daily Mail.

« Cristiano Ronaldo se nourrit toutes les 3-4 heures, soit six fois par jour, et ne mange que de petites portions lors des repas. Il mange principalement des céréales, des fruits, de la salade, du poisson et du blanc de poulet. Au petit-déjeuner, il mange des fruits, des toasts d’avocat, des yaourts sans matières grasses ainsi que du fromage et du jambon. Il ne boit que de l’eau. Les sodas sont exclus de son régime, tout comme la viande rouge et les aliments congelés. Au lieu de dormir 8 heures d’affilée, il fait cinq siestes de 90 minutes par jour, dormant ainsi 7h30 au total. Et il passe des heures en salle de sport » écrit notamment le média britannique. Vous savez désormais tout ce qu’il vous reste à faire si vous voulez afficher la même forme que Cristiano Ronaldo au travail…