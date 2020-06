Ita : Rabiot plombé par sa mère, la confession fatale

Dans : Serie A.

Après de longs mois au placard à Paris, Adrien Rabiot a signé à la Juventus Turin. Mais l’international français peine à s’imposer au sein de la Vieille Dame…

Utilisé à 18 reprises cette saison, Adrien Rabiot n’est pas un titulaire à part entière aux yeux de son entraîneur Maurizio Sarri. De plus, l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain est régulièrement cité comme un prétendant au départ, alors que son nom a notamment été associé à Everton, où il pourrait retrouver un certain Carlo Ancelotti. Interrogé dans les colonnes du Corriere dello Sport, l’ancien gardien de la Fiorentina, de l’Inter Milan et du Hellas Vérone, Sébastien Frey a donné son avis sur l’aventure d’Adrien Rabiot en Série A.

Selon lui, il est absolument évident que le milieu de terrain de 25 ans a les qualités pour s’imposer à la Juventus Turin. Néanmoins, l’ancien international français est également persuadé que les interventions trop nombreuses de sa mère et agent Véronique le pénalisent terriblement. « Il a des qualités importantes, c'est un travailleur acharné et il a aussi beaucoup de technique, mais rejoindre la Juve n'est pas une tâche simple. Autour de lui, il y a une gestion un peu trop compliquée et donc difficile. Les Bianconeri, c’est trop haut pour lui, ils ont déjà des joueurs installés. Par exemple, Matuidi, même en silence, est allé à la perfection et sait toujours être prêt. Pour Rabiot, la présence de sa mère ne lui facilite pas la tâche » a accusé Sébastien Frey, pour qui Adrien Rabiot gagnerait sans doute à éloigner sa maman de sa carrière de footballeur professionnel. Un constat qui a déjà été dressé à de multiples reprises en France, mais que le principal intéressé semble ignorer.