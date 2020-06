Ang : Rabiot mise sur Ancelotti pour relancer sa carrière !

Dans : Premier League.

Après une seule saison à la Juventus, Adrien Rabiot pourrait quitter la Serie A pour rejoindre la Premier League et un entraîneur qu'il connait bien.

Arrivé libre de tout contrat l’été dernier à la Juventus, Adrien Rabiot pourrait bien n’avoir fait qu’un passage éclair au sein du club de la capitale du Piémont. Pas vraiment adopté par les supporters de la Juventus, et encore moins par Maurizio Sarri, le milieu de terrain français va devoir se trouver un nouveau point de chute. Et selon le Mail on Sunday et Tuttosport, si des clubs aussi prestigieux que Manchester United et Arsenal avaient été évoqués, c’est plutôt du côté d’Everton qu’Adrien Rabiot devrait rebondir. Car l’autre club de Liverpool est désormais dirigé par Carlo Ancelotti, et Adrien Rabiot n’est pas loin de penser que ce dernier est le seul entraîneur capable de relancer une carrière qui est sportivement à l’arrêt depuis un an et demi, suite à sa mise au placard par le PSG.

L’entraîneur italien connaît bien et apprécie énormément Adrien Rabiot, à qui il avait fait confiance en Ligue 1 et en Ligue des champions lorsqu’il dirigeait le Paris Saint-Germain. C’est en effet Carlo Ancelotti qui avait fait venir Adrien Rabiot à l’entraînement avec le groupe professionnel en 2012, puis lui avait offert son premier match en Ligue 1, c’était contre Bordeaux en août de la même année, puis trois mois après le milieu de terrain débutait aussi en Ligue des champions avec le PSG contre Zagreb, il n’avait alors que 17 ans. En retrouvant le Mister à Everton, Adrien Rabiot peut tenter un coup de poker afin de repartir de l’avant, d’autant que sous les ordres de Carlo Ancelotti, Everton a retrouvé des couleurs.