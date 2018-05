Ita : Naples annonce le départ de Sarri

Dans : Serie A, Foot Europeen.

C'était devenu un secret de Polichinelle, mais c'est désormais officiel, Maurizio Sarri ne sera plus l'entraîneur de Naples la saison prochaine, et c'est Carlo Ancelotti qui devrait lui succéder. C'est via son compte Twitter qu'Aurelio de Laurentiis a fait cette annonce. « Je tiens à remercier Maurizio Sarri pour son dévouement au Napoli, il a permis de donner du prestige et des émotions à la fois à la ville, mais aussi aux supporters du monde entier, créant un style de jeu admiré partout et par tous. Bravo Maurizio », a indiqué le président de Naples. L'officialisation de la désignation de Carlo Ancelotti est désormais imminente selon toute la presse italienne.