Ita : Abattre le racisme, la nouvelle mission de Koulibaly à Naples

Dans : Serie A, Foot Europeen.

Depuis quelques semaines, Kalidou Koulibaly est clairement devenu l’un des symboles de la lutte contre le racisme dans le monde du football.

Il faut dire que le défenseur central est pleinement concerné par ce problème-là. Puisque ces derniers mois, l'international sénégalais a régulièrement été victime de cris de singe de la part de certains ultras transalpins. En Italie, les supporters extrémistes sont toujours présents dans les enceintes. Pas de quoi décourager le joueur 28 ans. Bien au contraire même, sachant que malgré les incidents et les possibilités de partir ailleurs à l’étranger, Koulibaly a toujours voulu rester à Naples.

« Quitter le football italien, je pense que c'est leur donner raison. Moi, j'ai envie de leur donner tort. J'ai envie de leur montrer que ceux qui doivent partir, ce sont eux et pas nous. Nous, on doit rester là et montrer que l'on est une communauté forte, qui doit combattre ce racisme-là. Ces abrutis ne feraient jamais ces cris en face de moi. C'est le paradoxe, à Napoli, on m'a super bien accueilli. Ma famille est bien ici. Les personnes de couleur sont des gens comme les autres, on doit avoir cette image. Et à Naples, c’est le cas », a expliqué, sur La Chaîne L’Equipe, Koulibaly, qui réclame des mesures fortes contre les fauteurs de troubles, histoire de marquer le coup et d'éradiquer le racisme dans les stades.