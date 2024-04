Giroud vole en Italie, les chiffres ne mentent pas ‍!

Dans : Serie A.

Par Mehdi Lunay

Samedi, Olivier Giroud a marqué son 13e but de la saison en Serie A face à Lecce. Il a coupé un corner d'Adli de la tête, confirmant la qualité de son jeu aérien. Dans le domaine, il a clairement mis la Botte italienne à ses pieds.

A 37 ans, Olivier Giroud ne semble pas souffrir de fatigue liée à l'âge. L'attaquant français réalise une bonne saison statistique avec le Milan AC comme il l'a confirmé ce samedi. Face à Lecce, Giroud a inscrit son 13e but de la saison en championnat, son 15e toutes compétitions confondues. Un nouveau but dans son plus pur style avec une déviation de la tête sur un corner de Yacine Adli. De quoi confirmer que le jeu aérien était l'un de ses points forts même si les Italiens n'ont pas attendu le match Milan-Lecce pour s'en rendre compte par eux-mêmes.

Giroud domine l'Italie de la tête depuis 2 ans

Les chiffres sont clairs : aucun attaquant de Serie A n'a marqué autant de la tête qu'Olivier Giroud sur les deux dernières saisons (14 réalisations toutes compétitions confondues). Depuis son arrivée à Milan en 2021, le Français a marqué 16 fois en tout dans les airs. Au moment où Raphaël Varane veut restreindre voire interdire le jeu de tête dans le football, Olivier Giroud sera sans doute l'un de ses plus féroces opposants sur le sujet. Didier Deschamps devrait être au soutien de son attaquant, le seul buteur sélectionné actuellement en Equipe de France aussi doué dans le jeu aérien. A l'image de son but décisif contre l'Angleterre en quarts de finale du Mondial 2022, Olivier Giroud sera précieux dans le domaine en Allemagne l'été prochain.