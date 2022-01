Ita : Dusan Vlahovic menacé de mort à la Fiorentina !

Dans : Serie A.

Tout proche d’un départ à la Juventus lors de ce mercato, Dusan Vlahovic est violemment chahuté par les supporters de la Fiorentina.

Les supporters de la Fiorentina sont très remontés après leur buteur Dusan Vlahovic, proche de quitter Florence pour rejoindre la Juventus Turin, et ils le font savoir. Tandis qu’un accord de principe est sur le point d’être trouvé entre les deux clubs italiens pour le transfert du buteur de 21 ans contre 75 millions d’euros, les tifosis de la Fiorentina ne digèrent pas ce qu’ils considèrent comme une trahison. C’est ainsi que ce mardi, des dizaines de banderoles ont été installées aux quatre coins de la ville et le moins que l’on puisse dire, c’est que Dusan Vlahovic prend très cher. Tandis que ce matin, la banderole suivante était installée sur un grillage à Florence, « Le respect ne s'achète pas avec les buts, Vlahovic juventino de merde », la violence est montée d’un cran cet après-midi.

Vlahovic à la Juventus pour 75 millions d'euros

L’attaquant de la Fiorentina, auteur de 20 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, est maintenant attaqué de manière plus violente et plus directe. Des banderoles qui ne font plus rire personne en Italie. « Tes gardes du corps ne te sauveront pas la vie, pour toi c'est la fin, gitan » peut-on lire sur une banderole tandis que sur une autre, cela ne vole pas très haut avec la simple phrase : « Gitan de merde ». A l’heure où la Fiorentina négocie les derniers détails du transfert de Dusan Vlahovic vers la Juventus Turin pour plus de 70 millions d’euros, le divorce est d’ores et déjà consommé entre l’attaquant de 21 ans et son futur ex-public. Pour remplacer Vlahovic, la Fiorentina a d’ores et déjà creusé plusieurs pistes. L’une d’entre elles mène à Arkadiusz Milik, le buteur polonais de l’OM.