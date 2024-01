Giroud annonce une piste étonnante pour son avenir

Dans : Serie A.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat au Milan AC, Olivier Giroud n’a pas encore discuté d’une prolongation avec ses dirigeants. En tout cas, l’attaquant français veut poursuivre sa carrière avant une possible reconversion comme dirigeant.

Olivier Giroud reste dans le flou. A cinq mois de la fin de son contrat au Milan AC, l’attaquant de 37 ans ignore les intentions de ses dirigeants. « Je ne sais pas encore ce qui se passera à l'avenir, a confié le Français à La Gazzetta dello Sport. Mais je sais que je me sens bien ici et que j'ai fait de grandes choses à Milan. C'est une histoire d'amour entre nous. Pour le moment, on n'a pas vraiment discuté d'une prolongation avec le club, on verra et on se décidera plus tard. Le plus important c'est de rester concentré sur les objectifs de l'équipe. »

Toujours efficace cette saison, l’avant-centre auteur de 10 buts et 7 passes décisives en Serie A pense mériter une récompense. Et pour mieux convaincre le club milanais, Olivier Giroud s’est dit prêt à cohabiter avec un nouveau concurrent plus jeune. « Ce ne serait pas du tout un problème parce que je n'ai pas peur de la concurrence, a-t-il rassuré. Pour moi, ça a toujours été une motivation pour en faire encore plus, j'en ai besoin. » L’international tricolore envisage tout de même l’hypothèse d’un départ, lui que l’on annonce notamment en Major League Soccer.

Giroud le futur dirigeant ?

« Il y a aussi d'autres pays, a précisé l’ancien Gunner d’Arsenal. A la fin de la saison, davantage d'opportunités arriveront et je prendrai ma décision en tant que footballeur et en tant que père de famille. » La retraite n’est donc pas d’actualité, même si une étonnante reconversion lui a traversé l’esprit. « Directeur sportif ? Oui, j'aimerais bien. M'occuper de l'équipe première, des catégories de jeunes, du marché des transferts... Tout ça vous donne une vue d'ensemble. Je ne serai sans doute pas entraîneur, c'est trop de stress », a écarté Olivier Giroud, pas du genre à se prendre la tête sur un banc.