Ita : Cristiano Ronaldo vs Ibrahimovic, la fête des vieux

La Juventus et l'AC Milan se livreront un duel épique ce dimanche en Serie A, les deux formations n'étant plus assurées de jouer la prochaine Ligue des champions. Entre Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic, ce sera sans pitié.

Tandis que l’Inter a fêté son scudetto en martyrisant samedi la Sampdoria (5-1), toute l’Italie a désormais les yeux tournés vers Turin, où la Juventus tentera de prendre ses distances avec l’AC Milan, son hôte du soir, pour une place en Ligue des champions. C’est évidemment un énorme rendez-vous entre deux formations qui récemment pouvaient encore rêver du titre avant de subitement décrocher. Mais c’est aussi le face à face entre deux stars du football mondial, Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic, et peut-être le dernier du moins en dehors de la sélection nationale. Car il est clair que si la Juventus ne dispute pas la prochaine Ligue des champions, alors CR7 aura le désir de partir sans que les dirigeants de la Vieille Dame ne s’y opposent, le club turinois étant exsangue financièrement et en plus sous la menace d’une lourde sanction de l’UEFA en raison de la Super Ligue.

Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo, deux anciens en fin de carrière

Pour Zlatan Ibrahimovic, et même si le buteur suédois a signé une prolongation de contrat avec l’AC Milan, les choses ne sont pas simples non plus. Elliott Management a apprécié de voir les Rossoneri se battre en haut du classement, mais échouer dans la quête d’un ticket en or pour la C1 serait un « pêché mortel » comme l’explique TMW. Pour Andrea Losapio la Serie A suivra d’autant plus cette opposition qu’elle marquera peut-être la fin d’une ère, celle des joueurs en fin de carrière. « Quinze buts en 18 matchs pour Ibra, avec un salaire très élevé par rapport aux matchs joués. Vingt-sept buts sur 30 pour CR7: l'Italie est un pays pour les personnes âgées, du moins en matière de football. Mais ils ne peuvent pas non plus durer indéfiniment », ironise le journaliste italien à quelques heures du choc Juventus-AC Milan. Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic apprécieront.