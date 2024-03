Giroud fait ses valises et cible deux destinations

Dans : Serie A.

Par Hadrien Rivayrand

Olivier Giroud sera en fin de contrat à l'issue de la saison avec l'AC Milan. Plus les heures passent et plus l'avenir du champion du monde français semble s'écrire loin de Lombardie.

S'il est un élément très apprécié à l'AC Milan, Olivier Giroud n'est plus forcément un joueur d'avenir. L'attaquant français le sait et cherche déjà des portes de sortie, car aucun accord n'est pour le moment en vigueur avec les Lombards pour prolonger son contrat. A 37 ans, il sait aussi que les opportunités ne seront plus si nombreuses en Europe. Raison pour laquelle Giroud serait tenté de plus en plus vers un départ en MLS. C'est du moins ce qu'annonce la Gazzetta dello Sport ce dimanche.

Giroud, la tentation de rejoindre la MLS

Le média italien précise en effet que le joueur de l'AC Milan est très séduit à l'hypothèse de rejoindre la ligue américaine. Deux endroits lui plaisent tout particulièrement : Los Angeles et New York. Des négociations ont d'ailleurs lieu entre les parties concernées et les représentants du Français pour une arrivée l'été prochain aux Etats-Unis. Il pourrait ainsi rejoindre Hugo Lloris, qui a récemment débarqué au Los Angeles FC et devenir une nouvelle star de la MLS. Concernant l'AC Milan, les Lombards se sont déjà mis au travail pour lui trouver un remplaçant de qualité. Les profils de Santiago Gimenez, Jonathan David, Viktor Gyokeres, Benjamin Sesko et Joshua Zirkzee plaisent beaucoup à la formation italienne, qui espère lutter pour le titre en Serie A la saison prochaine. En attendant, une saison est à finir et Milan peut encore espérer remporter la Ligue Europa. Un autre titre majeur pour Olivier Giroud, qui rêve aussi de remporter l'Euro 2024 avec l'équipe de France l'été prochain avant de très certainement prendre sa retraite internationale et de passer à autre chose.