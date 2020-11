Ita : Cristiano Ronaldo vaut plus que la Juventus en 2020

Dans : Serie A.

Sans son buteur portugais, la Juventus a été tenu en échec chez le promu Benevento, 1-1 samedi.

Sur la pelouse du promu, les Turinois avaient pourtant bien démarré après l'ouverture du score d'Alvaro Morata. Seulement voilà, Andréa Pirlo avait décidé de mettre Cristiano Ronaldo au repos. Sans sa star, la Vieille Dame n'a pu faire mieux qu'un piètre match nul (1-1). La statistique est accablante. Cette saison, Cristiano Ronaldo a été absent à trois reprises en Serie A, face à Crotone, l'Hellas Vérone et Benevento : à trois reprises, la Juventus n'a pas été capable de s'imposer. Alors que la rumeur d'un éventuel départ animait l'Italie ces dernières semaines, l'importance de CR7 au sein de la Juventus ne fait plus aucun doute désormais. Interrogé sur cette dépendance, l'entraîneur de la Juve s'est exprimé au micro de Sky Sport.

« Il ne me semble pas que les autres équipes où Ronaldo a joué ne dépendaient pas de lui. Il est un catalyseur pour les actions, les buts et il est normal que quand un joueur est si fort, le développement soit basé sur lui. Parfois, il arrive que il ne soit pas là et nous devons nous améliorer surtout dans ces matchs. Nous travaillons sur le développement du jeu. Parfois, nous réussissons parfois moins. Malheureusement, lorsque les matchs se durcissent, nous n'arrivons pas toujours à trouver la solution » a répondu Andréa Pirlo. À 35 ans maintenant, et malgré son hygiène de vie hors norme, Cristiano Ronaldo ne pourra pas jouer tous les matchs. L'entraîneur italien devra donc rapidement trouver des solutions pour ne pas voir son équipe se faire distancer par le Milan AC en tête de la Serie A. Avec des joueurs de la qualité de Paulo Dybala ou encore Alvaro Morata, le coach de la Juve a toutes les cartes en main.