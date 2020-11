Mercato : Cristiano Ronaldo et la Juventus, énorme surprise en vue ?

Dans : Serie A.

Buteur lors de deux matchs sur trois depuis son retour, Cristiano Ronaldo ne ferait plus l’unanimité au sein du club Turinois.

Lorsque Cristiano Ronaldo a rejoint la Juventus en provenance du Real Madrid pour 100 ME en juillet 2018, l’objectif des dirigeants était clair : remporter la C1. Un peu plus de deux ans plus tard, le bilan est accablant. Si la Vieille Dame a remporté les deux dernières Série A, elle le faisait déjà avant son arrivée. En Ligue des Champions, la Juve s’est cassée les dents à deux reprises face à des clubs supposés plus faibles : l’Ajax et l’OL. Pire encore, c’est désormais l’attitude du Portugais qui est pointée du doigt. C’est le cas notamment chez Fabio Capello, ex-coach de la Juve, qui lors d’une analyse du match face à Ferencvaros a décrit Ronaldo comme étant « égoiste ». Un avis que l’entraîneur Andréa Pirlo n’a ni désavoué, ni confirmé. Plus tôt dans la semaine, l'attaquant avait été critiqué pour ne pas encore avoir appris la langue depuis son arrivée en Italie.

Au-delà des performances sportives, c’est la question économique qui pousse les dirigeants italiens à remettre en question l’avenir de « CR7 ». Le Portugais est payé près de cinq fois plus que le deuxième joueur le mieux rémunéré de l’effectif, à savoir Paulo Dybala. La conjoncture actuelle liée au coronavirus pourrait pousser la Juventus à ne pas proposer de prolongation de contrat à son joueur. Selon Romeo Agresti, journaliste spécialiste de la Juve, le club pourrait même tout faire pour le vendre afin de récupérer une partie des 100 millions d'euros investis sur la star en 2018. Une chose est sûre, un départ de Cristiano Ronaldo affolerait le prochain mercato et Manchester United ou le PSG pourraient bien tenter un gros coup.