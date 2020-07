Ita : Cristiano Ronaldo fait une fixette sur Messi, la Juve adore

Dans : Serie A.

Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo n’a aucunement l’intention de quitter le champion d’Italie cet été.

Avant le confinement, une certaine lassitude de l’international portugais avait été évoquée en raison des matchs moyens livrés par la Juventus Turin, à l’image de celui sur la pelouse de Lyon. A en croire les médias italiens, Cristiano Ronaldo regrettait presque son départ du Real Madrid. Mais que les supporters de la Juventus Turin se rassurent, un transfert de CR7 n’est absolument pas à l’ordre du jour. Et pour cause, Tuttosport révèle que le natif de Madère n’a nullement l’intention de faire ses valises… pour une raison bien précise.

Obnubilé par le Ballon d'Or

En interne, Cristiano Ronaldo a confié à ses proches que Turin était l’endroit parfait pour continuer à assouvir son ambition toujours aussi présente de soulever une nouvelle fois le Ballon d’Or. Totalement obsédé à l’idée de s’offrir un 6e Ballon d’Or, et ainsi égaler Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a conscience d’être dans un club ultra-dominateur dans son pays, ce qui facilite bien évidemment les choses pour obtenir cette récompense individuelle. Reste que pour espérer ce sacre, CR7 devra également briller en Ligue des Champions. En ce sens, le huitième de finale retour face à l’Olympique Lyonnais début août sera crucial. Si le Portugais parvient à hisser la Juve dans le Final 8 de la compétition, alors ses espoirs de Ballon d’Or seront légitimes. Car sur un plan personnel, l’attaquant de 35 ans réalise une saison pleine avec 32 buts toutes compétitions confondues, dont 28 en Série A. Un sacré total qui n’a rien à envier à Lionel Messi et ses 27 buts, même si l’Argentin s’est montré quatre fois plus efficace que le Portugais au niveau des passes décisives.