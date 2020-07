Ita : Une performance inédite, Cristiano Ronaldo part en mission

Dans : Serie A.

En forme depuis la reprise de la Serie A, Cristiano Ronaldo possède un double objectif sur le plan personnel. S’il parvient à l’atteindre, l’attaquant de la Juventus Turin s’offrira un nouveau record.

Cristiano Ronaldo pourrait encore un peu plus marquer l’histoire du football. Au-delà de l’objectif collectif de conserver le titre de champion d’Italie, la star de la Juventus Turin a d’autres ambitions plus individuelles. Le quintuple Ballon d’Or a en effet le statut de meilleur buteur du championnat dans le viseur, un sacre qui lui permettrait de devenir le premier joueur de l’histoire à dominer ce classement dans trois grands championnats européens, souligne le quotidien As. Rappelons que le Portugais avait déjà dominé les plus fines gâchettes de Premier League (2008) et de la Liga (2011, 2014 et 2015) lorsqu’il évoluait à Manchester United et au Real Madrid.

Puis la saison dernière, Cristiano Ronaldo avait seulement terminé quatrième dans la hiérarchie des meilleurs buteurs en Italie. Du coup, le Bianconero a bien l’intention de prendre sa revanche, lui qui totalise pour le moment 26 réalisations, contre les 29 unités de l’avant-centre de la Lazio Rome Ciro Immobile. Rien d’insurmontable pour CR7, en grande forme puisqu’il a trouvé le chemin des filets à chacun des cinq matchs disputés depuis la reprise du championnat. Autant dire qu’une fois le titre assuré, ses coéquipiers à la Juve feront leur maximum pour l’aider à réaliser cet exploit inédit.