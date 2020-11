Ita : Cristiano Ronaldo au PSG, la Juventus rigole

Dans : Serie A.

La perspective de voir Cristiano Ronaldo rejoindre le Paris Saint-Germain ou un autre club la saison prochaine, alors qu'il entamera sa dernière année de contrat avec la Juventus, semble impossible.

Leonardo l’avait confié il y a deux semaines lors d’une discussion en ligne avec les supporters du Paris Saint-Germain, les plus grandes stars du football étaient susceptibles de venir au PSG, le club de la capitale étant devenu très attractif. Les noms de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi avaient été cités, et le directeur sportif brésilien ne s’était pas mouillé, tout en laissant la porte ouverte à une opération de grande envergure. Mais si le dossier du sextuple Ballon d’Or du FC Barcelone est toujours sur le bureau de Leonardo, celui de CR7 semble d’ores et déjà à oublier. Car même si la star portugaise de la Juventus a entamé les deux dernières saisons de son contrat, et qu’une prolongation n’est pas dans l’air du temps, le club italien est prêt à le conserver jusqu’au bout, quitte à le voir partir libre.

Tout va bien entre la Juventus et Cristiano Ronaldo, notamment parce que la Vieille Dame a confié les clés de l’équipe à Andrea Pirlo, et que CR7 se sent investi d’une mission envers l’ancienne star du football italien. « Cristiano Ronaldo veut donner un coup de main à Pirlo pour gagner lors de sa première année en tant que manager et Pirlo veut permettre à Ronaldo d'atteindre ses objectifs personnels. Mais, par-dessus tout, sa relation avec Andrea Pirlo a lié encore plus CR7 à la Juventus. Alors que des rumeurs circulent ces derniers jours sur l'avenir du joueur portugais, associé à pratiquement tous les meilleurs clubs européens lors de la dernière trêve nationale, Cristiano Ronaldo semble de plus en plus convaincu qu’il doit va honorer l’intégralité de son contrat avec la Juventus, lequel expire à la fin de la saison prochaine. Cela dit, seul CR7 a des certitudes sur l'avenir de CR7, il est le véritable propriétaire de son destin et le seul à pouvoir décider où jouer la saison prochaine. Mais il existe en ce moment des certitudes raisonnables pour affirmer que Cristiano Ronaldo n'a pas l'intention de quitter la Juventus avec un an d'avance sur le calendrier », explique Guido Vaciago, journaliste pour Tuttosport, le quotidien sportif turinois.