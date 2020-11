PSG : Cristiano Ronaldo remplace Neymar en 2021, le scénario fou

Dans : PSG.

Tandis que Leonardo affirme qu'il veut prolonger toutes les stars du Paris Saint-Germain, du côté de l'Italie on voit bien le PSG négocier avec la Juventus pour remplacer Neymar par Cristiano Ronaldo.

Et si les planètes s’alignaient réellement pour voir Cristiano Ronaldo débarquer lors du prochain mercato estival au Paris Saint-Germain ? Bien évidemment, il ne sera pas question pour le PSG d’aligner en même temps Neymar, Kylian Mbappé et CR7, mais selon les médias italiens, la signature de la star portugaise de la Juventus à Paris en 2021 n’est plus un fantasme. Interrogé mardi sur la possibilité de voir Cristiano Ronaldo porter le maillot du Paris SG, Leonardo était resté assez flou, reconnaissant que le club de la capitale était l’un des rares à pouvoir s’offrir financièrement la star de la Juve. « Dans combien de clubs un joueur du niveau de Cristiano peut jouer. 4 ou 5 clubs ? C'est un cercle fermé, le PSG entre dans ce cercle et tout le monde parle du PSG. Mais ce sont d'abord des opportunités, des moments, des situations. C'est normal qu'il y ait des choses extras comme ça », avait répondu le directeur sportif brésilien, lequel donnait toutefois la priorité à la prolongation de Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria.

Mais ce mercredi, Tancredi Palmeri, célèbre journaliste italien spécialiste du mercato, affirme, lui, que la Juventus et le Paris Saint-Germain pourraient trouver un terrain d’entente au mercato 2021 pour un transfert de Cristiano Ronaldo, du moins si Neymar ne prolonge pas au PSG et repart au FC Barcelone à la demande du futur président du Barça. Une partie de billard assez incroyable, mais on l’a vu en 2017 et même cet été avec le vrai-faux départ de Lionel Messi, le mercato peut devenir fou. « 2022 est une année charnière pour la Juventus, et ce sera aussi l'année où le contrat de Cristiano Ronaldo s’achève. Sa prolongation est impensable, trop lourd pour le club et peut-être même trop lourd pour Cristiano. Et le seul moyen de récupérer une partie de l'investissement fait pour sa signature serait de s’en séparer de manière très consensuelle en 2021. Aucun club au monde ne pourra payer le contrat CR7, sauf dans des situations particulières. Et la seule situation particulière pourrait survenir au PSG, parce que le contrat de Neymar expire également en 2022, il a un contrat identique à Cristiano, et pour l'instant le renouvellement du contrat de Neymar n'a pas lieu non plus. Le va-et-vient entre Neymar et Barcelone dure depuis deux ans, et qui sait si le nouveau président catalan ne pourra pas essayer de faire plaisir à Lionel Messi malgré la crise économique », explique le journaliste italien. Cristiano Ronaldo pour remplacer Neymar, voilà de quoi nous préparer un joli feuilleton à l'été 2021.