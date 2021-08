Ita : Boycotté par Mourinho et le PSG, Florenzi va rebondir !

Dans : Serie A.

Le PSG n’ayant pas levé son option d’achat, et José Mourinho ne comptant pas sur lui, Alessandro Florenzi a dû trouver une nouvelle porte de sortie. Un grand club de Serie A l’attend.

Leonardo a hésité quelques semaines à acheter définitivement Alessandro Florenzi. Le latéral droit n’a pas convaincu pleinement pendant son prêt d’une saison. Il a confirmé les inquiétudes à son sujet, liées à sa fragilité physique et à sa friabilité défensive. Le PSG a tout de même conservé sous le coude jusqu’au 30 juin l’option d’achat pour le joueur de l’AS Rome. Mais le dossier Achraf Hakimi s’est finalement décanté. L’Inter dans le besoin de vendre, Paris a sauté sur l’occasion pour arracher le Marocain avec un transfert avoisinant les 60 ME. Convaincant durant la préparation et buteur lors de la première journée de Ligue 1 contre Troyes (2-1), l’ancien nerazzurri a déjà fait d’Alessandro Florenzi un mauvais souvenir. Ce dernier, de retour à l’AS Rome, son club de toujours en exceptant les prêts, va définitivement quitter la capitale italienne.

Florenzi négocie avec Milan

Selon les informations de Sky Sport Italia et du Corriere dello Sport, José Mourinho, installé sur le banc de l’AS Rome, a indiqué à Alessandro Florenzi qu’il ne comptait pas sur lui pour la saison à venir. L’international italien de 30 ans a entamé des négociations avec l’AC Milan. Les deux clubs semblent avoir trouvé un accord pour un prêt d’une saison avec une option d’achat. Celle-ci sera levée en cas de qualification pour la Ligue des champions et en fonction d’un nombre de matchs joués. L’AC Milan ne peut compter actuellement que sur Davide Calabria et éventuellement le jeune français Pierre Kalulu dans le couloir droit. José Mourinho a lui décidé de faire confiance au poste de latéral droit soit au néerlandais Rick Karsdorp soit à la nouvelle recrue, l’Américain de 20 ans recruté à Dallas : Bryan Reynolds.