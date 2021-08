PSG : Hakimi, Mbappé et Neymar, ça va être un massacre

Dans : PSG.

Dimanche soir, le PSG a globalement déçu contre Lille mais un joueur a tiré son épingle du jeu en la personne d’Achraf Hakimi. L'international marocain va booster le Paris Saint-Germain.

Sur son côté droit, l’ancienne mobylette de l’Inter Milan a livré une prestation très aboutie. De toute évidence, Achraf Hakimi va régler un problème de longue date au PSG dans le couloir droit de la défense, où Aurier, Meunier, Dagba, Kehrer ou encore Florenzi se sont succédés sans que personne ne fasse réellement l’unanimité. Dans les colonnes du journal L’Equipe, le sélectionneur du Maroc s’est exprimé au sujet d’Achraf Hakimi et pour l'illustre Mustapha Hadji, il ne fait aucun doute sur le fait que le puissant latéral droit du PSG va tout changer à Paris. Son association avec les joueurs offensifs tels que Di Maria, Neymar ou Mbappé fait déjà saliver…

« Il peut apporter énormément offensivement. Il a besoin d'espaces. Et il va en avoir avec des joueurs comme Mbappé, Neymar ou Di Maria. Ils vont lui en libérer, il va pouvoir s'insérer depuis l'arrière. Il vient de loin, avec sa vitesse, son adresse devant le but, son imprévisibilité et sa santé au beau fixe, c'est un cauchemar pour l'adversaire. Comme piston, ça peut être énorme, le coach peut exploiter tout son potentiel. Après un temps d'adaptation, je le vois créer une dizaine de buts en L1 pour le duo Neymar – Mbappé. Achraf a beaucoup progressé défensivement, il anticipe les situations, il est rarement battu. A chaque sélection, il m'épate » a fait savoir l’entraîneur du Maroc, très élogieux envers un Achraf Hakimi dont le recrutement ne suscite aucune défiance, et fait même l'unanimité chez les joueurs, les dirigeants et les supporters. Il faut dire que Hakimi sort d'une saison incroyable avec l'Inter.