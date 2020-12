Ita : Cristiano Ronaldo devient CR750 buts

Buteur contre le Dynamo Kiev en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a atteint la barre de 750 buts depuis le début de sa carrière professionnelle. Et le joueur de la Juventus n'est pas rassasié.

On pense ce que l'on veut de Cristiano Ronaldo, mais c'est une évidence les années n'ont pas de prise sur l'appétit de la star portugaise de la Juventus. Mercredi soir, à l'occasion du match de Ligue des champions face au Dynamo Kiev, CR7 a marqué le deuxième des trois buts du club italien. Et cela n'était pas anodin, car il s'agissait là du 750e but marqué par Cristiano Ronaldo que ce soit avec ses différents clubs ou avec la sélection du Portugal depuis le début de sa longue carrière.

Une barre énorme et symbolique qui a évidemment poussé le joueur turinois à marquer le coup à travers un message envoyé à ses millions de fans sur les réseaux sociaux. « 750 buts, 750 moments de joie, 750 sourires sur les visages de nos supporters. Merci à tous les joueurs et les entraîneurs qui m’ont aidé à atteindre ce chiffre incroyable, merci à l’ensemble de mes adversaires loyaux qui m’ont poussé à travailler de plus en plus dur chaque jour », a indiqué Cristiano Ronaldo. Et du haut de ses 35 ans, CR7 n'a nullement l'intention d'en rester là, même si forcément ses plus belles années en matière d'efficacité sont derrière lui. En attendant, les adversaires de la Juventus et du Portugal sont prévenus, la barre des 800 buts est désormais dans le collimateur.

𝟕𝟓𝟎 goals, 𝟕𝟓𝟎 happy moments, 𝟕𝟓𝟎 smiles in the faces of our supporters. Thank you to all the players and coaches that helped me reach this amazing number, thank you to all my loyal opponents that made me work harder and harder everyday. pic.twitter.com/ZuS4GDOzeh