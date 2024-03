Zidane revient au Real Madrid, c'est officiel

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

L'avenir de Zinédine Zidane fait toujours autant parler sur la planète football. Le Real Madrid, son ancien club, est en tout cas chaud pour le faire revenir... le temps d'un court moment.

Zinédine Zidane est toujours sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021. Le Ballon d'Or 98 cherche toujours le meilleur challenge pour lui même s'il prévoyait de prendre les rênes de l'équipe de France une fois la Coupe du monde 2022 achevée. Problème, Didier Deschamps a finalement prolongé son contrat et restera chez les Bleus jusqu'en 2026. Zidane va donc devoir se faire une raison et trouver une nouvelle aventure pour lui. Difficile d'en savoir plus pour le moment même s'il est lié à quelques équipes. En attendant, ses moindres faits et gestes sont scrutés avec attention. On sait déjà qu'il reviendra le temps d'un moment au Real Madrid.

Zidane et le Real Madrid, le programme est connu

Le club merengue, au travers d'un communiqué, a en effet officialisé la présence de Zidane en tant que joueur madrilène pour le match de gala Corazón Classic. Cette rencontre réunira les légendes de la Casa Blanca avec également d'autres vétérans du FC Porto Vintage. Cette opposition aura lieu le samedi 23 mars 2024 à 12h. Les recettes liées à cet événement seront ensuite données pour la lutte contre la sclérose latérale amyotrophique mais aussi à la durabilité des projets socio-sportifs de la Fondation Real Madrid. Ce sera une belle occasion pour les fans du Real Madrid de revoir leur ancien joueur et entraîneur fouler leur pelouse de Bernabéu. Que Carlo Ancelotti souffle de son côté, son poste n'est pas menacé, lui qui vient en plus de prolonger jusqu'en 2026. Selon la presse espagnole, l'objectif sera ensuite de faire venir Xabi Alonso pour le remplacer. Quant à Zidane, c'est bien loin du Real Madrid et de l'équipe de France qu'il devra trouver chaussure à son pied.